《新聞周刊》（Newsweek）報導，美國伊利諾州中部21日傳出震天巨響，房屋為之震動，並嚇壞當地民眾，導致911報案電話被「打爆」。最後伊利諾州政府表示，稍早出現的巨響和震波，來自1架美國空軍F-15EX戰機飛行速度突破音速時的音爆。

根據報導，美國中部21日接近正午時，空中突然傳出震天巨響，連房屋的窗戶，甚至是地板都為之震動，且除了伊利諾州的數個郡之外，相鄰的堪薩斯州和密蘇里州也能聽到聲響，讓民眾以為發生重大事故。

伊利諾州狄卡特（Decatur）副消防局長克萊因（Dan Kline）告訴當地媒體《先驅與評論》（The Herald & Review），來自各地居民的報案電話隨即「淹沒」緊急應變機關，但就連官方也不確定發生了什麼事；克萊因自己爬上消防局的屋頂，卻又看不到任何黑煙、爆炸等意外跡象。

在美國聯邦、各州和其他相關地方政府合作調查後，伊利諾州緊急事故管理局（Illinois Emergency Management Agency）宣布，巨響和震波來自1架F-15EX戰機，該機當時於伊利諾州中部空域飛行，並在突破音障時引發音爆，才導致當地居民感到驚慌。

俄勒岡州14日也發生類似狀況，當時該州中部海岸遭巨響和震波襲擊，甚至有居民以為發生地震，不過俄勒岡州空軍國民兵第142戰機聯隊稍後承認，該單位的4架F-15C/D在進行空戰訓練時，不慎違反規定，在特定角度下引發音爆，導致影響當地居民；該單位發言人康克林（Steve Conkin）表示，這是一個「非常不幸的錯誤」。