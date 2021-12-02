民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞暴力攻擊，新北地院2日凌晨2時許裁准羈押禁見。（陳君瑋攝）

對於民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞暴力攻擊一事，國民黨台北市議員游淑慧勸高嘉瑜退出這個沒有人性的政黨；游淑慧也質疑，民進黨還敢說社會安全網？讓大家不安全的不就是網軍嗎？年紀輕輕出賣靈魂，整個人格變態！且民進黨要開始接受網軍的反撲了！

國民黨台北市議員游淑慧2日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中勸說，「我覺得嘉瑜退出民進黨，真的，這個沒有人性的政黨」。很多人問為何國民黨聲援高嘉瑜的比民進黨還要多？游淑慧回說，「因為國民黨比民進黨像人、要有人性」。游淑慧認為，高嘉瑜不靠民進黨提名應該也OK吧？民進黨根本在背後戳高嘉瑜！

國民黨台北市議員游淑慧。 （資料照／游淑慧提供）

游淑慧也質疑，「社會安全網」在哪裡？根本看不到，如果連立法委員都無法保護自己，還有社會安全網嗎？「嘉瑜是全台灣知名度最高的立委」，有龐大政經人脈，可以找到警政署長、部長，卻仍然逃不了親密人的暴力，仍然要隱忍，還敢說社會安全網？

游淑慧強調，讓大家不安全的不就是網軍嗎？年紀輕輕出賣靈魂，整個人格就變態！這就是反撲，就像科幻片，原本以為可以操控的一把刀，結果有了自主意識，反撲回來，民進黨要開始接受網軍的反撲了！

游淑慧更說，現在民進黨都希望把這件事轉變成林秉樞是變態的人格問題，妖魔化林秉樞，「他是妖魔沒錯」，但民進黨以後都會推說，林秉樞就亂咬，根本不認識他。

游淑慧痛批，民進黨的網軍已經是禍國殃民了，民進黨的渣男也不只一個，民進黨與網軍是餵奶水的關係，原本是作戰武器，可是各派系都養網軍之後就互砍了！連王世堅也認證，這批人就是民進黨的網軍，年紀輕輕出賣靈魂，對不起民進黨先賢先烈。

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