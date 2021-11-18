公投第19案「公投綁大選」正方代表羅智強穿著民進黨前主席林義雄裝扮，民進黨發言人謝佩芬今表示，羅先生不僅消費民進黨前主席，還用扭曲事實、嬉笑怒罵的方式，挑釁反方代表，如此戲謔態度，完全凸顯出國民黨就是在利用民主反民主、反公投。

謝佩芬指出，國民黨自2000年開始百般阻擋公投法立法；2003年國民黨利用國會席次優勢，強加「雙二一」高門檻，和設立「太上皇機關」公投審委員會，把公投關入鳥籠中；2008年到2016年，馬政府利用鳥籠公投法封殺所有公投提案，變相沒收人民的公投權，如今國民黨跟羅先生竟還惡意消費林義雄前主席和已故的前立委蔡同榮，行徑非常惡劣。

謝佩芬表示，2018年多項公投案造成投開票所大排長龍以及「邊投票、邊開票」的亂象，相信全國人民仍記憶猶新，當時最大受害者莫過於國民黨台北市長候選人丁守中，丁守中當時還曾公開批評「公投亂大選」，難道現在都忘了嗎？

謝佩芬指出，立法院在2019年修改《公投法》便是為解決因國民黨因一黨之私造成的各種公投亂象，民進黨政府也以負責任態度，清理國民黨過去種下的爛攤，讓民眾有更好的投票品質。誠摯呼籲全國民眾，對於年底四個公投案投下「四個不同意」票，阻止國民黨繼續亂下去。