顏寬恒公布競選主視覺，一身白T恤搭配運動毛巾，展現為民服務的熱忱。（王文吉攝）

顏寬恒公布競選主視覺，一身白T恤搭配運動毛巾，展現為民服務的熱忱。（王文吉攝）

「做事，不必講幹話！」公布競選主視覺及口號。（王文吉攝）

台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒18日上午前往台中市選委會登記參選，下午舉辦競選主視覺發表會。顏寬恒一身白T恤搭配運動毛巾，展現為民服務的熱忱，加上先前健身成果，讓大家耳目一新。顏並在記者會公布發言人團隊，延攬媒體人白喬茵與張禹宣出任。

「做事，不必講幹話！」顏寬恒喊出競選口號，希望選舉主軸回歸「做事」，而非流於口水，他表示，台中第二選區涵蓋沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰，純樸、善良、安居樂業的區域，曾幾何時變成某些空降、投機人士政治表演的舞台，把這裡變成幹話技術的競技場。

顏寬恒強調，在地服務和在立法院爭取建設與福利，還是要腳踏實地的耕耘，不是嘴上功夫，相較於對手林靜儀，還被網友整理十大金句，包括「中華民國只是勉強用一下」、「晚上10點後限電直接解決能源及少子化問題」、「1500萬劑BNT疫苗打不完」等等。

顏寬恒接著公布競選主視覺造型，一身簡單polo杉、T恤搭配運動鞋，襯托選區必須要上山下海，不用怕流汗、也更方便移動，很多建設也是上山下海奔走而來。

顏表示，他擔任立委期間推動多項法案，爭取超過200項地方建設，包括南山截水溝一、二期治水工程、中科聯外道路、溪尾大橋一、二期工程、沙鹿立體停車場等多項大型建設，再到鄉里的自來水改善、公園綠地等，無論大事小事，只要是民眾需要，就是他最重視的事。

此外，顏寬恒也在記者會上介紹2位發言人「白喬茵」與「張禹宣」，將擔綱發言重任，他表示，因為媒體環境的改變，每天要面對許多的質疑和新聞回應，因為兩位都曾在媒體界服務多年，未來有他們兩位來協助新聞媒體的部分，相信和媒體的互動能夠更順暢。

顏寬恒提到，白喬茵是電視台主播、也是高雄市政府前發言人，但很多人不曉得她是海線的女兒，每年媽祖繞境，她就是一個蹲著撿糖果的小孩。這個小孩長大了，變成兩個孩子的媽媽，「希望在這個關鍵時刻站在一起，共同為台中打拚、為公道發聲，讓正義不寂寞。」

張禹宣台大社會系畢業，顏寬恒打趣地說「如果以社會服務來說，我是你的學長喔，當年禹宣當兵的時候就是在烏日成功嶺受訓，但今天回來就是要上戰場了」；張禹宣也建立了粉專「元禹宙」，元宇宙，就是要透過科技，拉近人與人之間的距離。

顏寬恒最後表示，希望能夠透過年輕人的視野，去傾聽、認識、了解年輕人的心聲。即便現在不喜歡他也沒關係，但可以給他一個機會，也再一次重新看見顏寬恒，了解他為鄉親、為台中做了哪些服務。