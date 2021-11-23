面對外界對於婚姻的質疑，顏寬恒今指出，他第一次選上立委就回答過婚姻問題，的確是離婚兩次、結婚三次，最後一次結婚是在2013年。他也承認過程中有摩擦、爭執，「都是我的錯，沒有她的錯」！黃光芹也補充，始終也都是同一人！

黃光芹今（23）日在直播節目中邀請顏寬恒預測選舉結果、鹿死誰手？顏寬恒分析，目前還距離投票40幾天，民進黨還沒有發動主攻，都還只是側翼在攻擊，就已經打到這種情況，後續很難想像日子要怎麼過，一般人面對抹黑造謠早就無招架能力。但他越被抹黑就越堅強，不會被動搖，為地方服務，爭取勝利，他本身會全力以赴。

至於抹黑媽祖、抹黑宗教部分，他相信台灣人都很善良，選舉不要選到完全沒人性，選舉是選人，媽祖是信仰，去摧毀或是破壞抹黑信仰，會人神共憤，很多人都看在眼裡，選民不擅於表達，不會說出來，但會做一個判斷。

顏寬恒進一步說，每當有節慶的時候，總統、副總統、立委、市長，不是每個人都來噓寒問暖嗎？選舉可以有不同主張，但不要用這種方式攻擊信仰。