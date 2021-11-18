張禹宣提供當年同業前輩向他道歉的對話紀錄截圖。（張禹宣提供／王文吉台中傳真）

台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒今日下午公布延攬媒體人張禹宣擔任競選發言人。周玉蔻傍晚透過臉書分享媒體報導「顏寬恒發言人竟成『尿尿小童』驚爆出訪祕魯在飯店大廳『公然尿尿』」，對此張禹宣晚間發出強硬聲明表示，姑息足以養奸，對待不經查證的惡意爆料，法律制裁是唯一的手段，明早9點，我將到台中地檢署按鈴控告周玉蔻惡意誹謗，強調「政治不能夠泯滅人性，周女士，我們法院見！」

張禹宣聲明全文如下：

針對周玉蔻的造謠抹黑一事，本人張禹宣還原事情如下。2016年11月本人擔任記者期間，跟隨APEC出訪團到祕魯採訪。回國後竟遭某主跑民進黨路線的資深記者，在外交部餐敘上杜撰故事，謊稱本人在出訪最後兩日，在飯店喝醉大鬧、遭警方逮捕、隨地便溺等不實指控。事後經同業通知才遭本人察覺，透過文字訊息質疑該記者為何做出如此抹黑，該記者便接連道歉、且承認相關傳聞並非屬實，並且表達將深刻反省。（附上截圖如下）

實情是出訪最後兩日，我嚴重發燒重感冒，步行都相當困難。又何來鬧場喝醉、遭逮捕等云云。此外，電視記者採訪除文字之外，都固定會有攝影搭擋，且全台灣各家媒體都位在同一間飯店，倘若有此事當時早已上新聞，何須等到周玉蔻爆料。

當年，我基於對於前輩的尊重只在臉書上澄清，並未指名道姓也未將截圖貼上網。我唯一有告知，且知道整起事件真相的人，只有現任某立場與我不同的媒體新聞中心的高階主管。特此，我也必須深深的感謝她，留存當年發送給她的相關的對話紀錄。

此媒體的高階主管，即便立場與我對立，卻能夠本於事實真相對做出正確報導，反觀周玉蔻女士卻為了藍綠等意識形態，以及對於顏寬恒的因人設事，擴及到作為發言人的我。甚至不惜拿未經查證的陳年造謠，再度加工後，對本人進行人格毀滅的造謠抹黑。完全泯滅人性，不顧新聞倫理，只因為我接受了顏寬恒這份邀請與工作。只因為周玉蔻要將與一切顏寬恒有關的人事物都徹底趕盡殺絕。

姑息足以養奸，對待不經查證的惡意爆料，法律制裁是唯一的手段，明早九點，我將到台中地檢署按鈴控告周玉蔻惡意誹謗。

周女士，我們法院見。