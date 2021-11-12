1218公投倒數36天，藍綠拉票大拚場。國民黨啟動1218場公投街講，今天宣布全體總動員「十箭齊發」，透過鄰里場次撒豆成兵，要用綿密靈活的游擊戰包圍中央，希望全民12月18日踴躍出門投票，向傲慢獨裁、施政無方的民進黨展現台灣人民的怒吼。

國民黨表示，國民黨雖無大批糧草，讓1218場宣講原本被當成「不可能的任務」，但全體黨公職「同舟共濟、十箭齊發」，在全國22縣市黨部共辦理1218場，已辦理554場並陸續加場之下，已經從各鄉鎮村基層開始撼動民進黨的執政正當性跟支持基礎。

國民黨宣布接下來的公投宣講將「十箭齊發」，包含黨籍立法委員、縣市首長、縣市議員、鄉鎮市長、中常委、中央委員、黨代表、黨中央公投宣講團、青年民主戰隊以及併肩作戰的公民團體，包括黨籍立委預定辦理30場宣講。

國民黨說，「全台街講」本週六日就有66場，另有多位黨籍立委規劃在六都辦理大型宣講會，如江啟臣已陸續邀集黨內大咖集結展現團結氣勢；縣市首長、鄉鎮市長則配合地方黨部規劃場次；縣市議員除了配合黨部，還要個別另辦2至3場宣講，也將依選區共同辦理至少一場次的宣講活動，此外更結合公民團體下鄉行腳活動，首站從屏東出發，先辦12場次，充分連結社會力。

國民黨提到，除了定點宣講遍地開花，各地廟口、市場、夜市也會看到宣講團走進人群，公投戰車正在全台跑透透，副祕書長羅智強於凱道夜宿也吸引輿論聚焦。國民黨採取陸戰、空戰整合性立體作戰，要讓全民瞭解人民作主的公投意涵。