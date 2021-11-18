中選會今舉行公投電視意見發表會，在公投綁大選部分，反方說明人、內政部長徐國勇說，正方的國民黨羅智強只看到公投皮毛，沒看到真正內容，非常遺憾。徐國勇也澄清，「羅智強所說，全世界很多國家公投綁大選，這是一句謊話」。他解釋，歐洲15個國家，僅有丹麥進行國一次公投綁大選，美國也有很多州不准公投綁大選。從全世界民主國家來看，都是不准公投綁大選的，公投綁大選是一個特例，它不是一個常態。

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

徐國勇稱，我代表行政院，說明政策是整個行政院應有義務，而不是來吵架的。公投是人民對政府創制複決的權利，行政院是當事人不是第三者，羅智強可以學林義雄把反核四講出來。

【LIVE直播】羅智強迎戰徐國勇！「公投綁大選」第二輪意見發表會｜2021.11.18 @中時新聞網

徐國勇指出，2003年國民黨藉著立委過半，強行通過鳥籠公投，現在卻要公投綁大選。他質疑質疑，國民黨是真心要推動公投嗎？羅智強好意思穿著林義雄的衣服，提到蔡同榮嗎？2008年，國民黨用拒領公投票的方式，反民主反民權，沒收了公投，讓公投在馬英九執政的8年內，全部胎死腹中。

四大公投案第2場公投電視意見發表會18日舉行，在第19案公投綁大選公投案中，內政部長徐國勇擔任反方代表。（圖/范揚光攝）

不過，2016年蔡英文總統上台後，2017年民進黨就在立院修改公投法，把提案門檻降低由千分之一降為萬分之一，讓人民能提案容易，所以，國民黨能提案，難道不是民進黨的功勞嗎？不謝謝民進黨，還好意思罵民進黨啊？

徐國勇也指出，再看看連署成案，當時國民黨的門檻是5%，民進黨降為1.5%，再看看現在，通過門檻是25%，同意多就過，不同意多就不過，所以2017年民進黨改了公投法，國民黨是個受益者，他怎麼好意思再來提呢？

徐國勇解釋，民進黨當時為了衝破鳥籠公投，不得不主張公投綁大選，2017年後提案、成案、通過門檻都降低了，綁大選的歷史任務就完成了也不存在了。徐國勇強調，「羅智強所說，全世界很多國家公投綁大選，這是一句謊話」。

徐國勇引述東吳大學政治系學報指出，公投最多的國家是瑞士，而瑞士從1940年至2007年，總共舉行了410項公投，我告訴大家，沒有一樣是公投綁大選，都是分開的，這在學報裡寫得非常清楚，再看看歐洲其他15個國家，它們也總共舉辦了116次的公投，其中只有一次是公投綁大選，是由丹麥討論是否該開放18歲投票，丹麥討論了20幾年，這是唯一的一次。

再看美國，美國50州都不一樣，加州雖有公投綁大選，但有更多的州是不准公投綁大選的。譬如華盛頓州和奧克拉荷馬州，所以從全世界民主國家來看，都是不准公投綁大選的，公投綁大選是一個特例，它不是一個常態。為什麼民進黨敢主張公投綁大選，國民黨卻不敢把這些事實告訴國人同胞？因為國民黨根本不想讓大家公投，國民黨曾做出拒領公投票這樣的事情，有沒有對不起國父孫中山先生？孫中山先生實在是…在天上看到國民黨這樣實施的方式，他眼淚會掉下來啊！會掉得更多啊！

最後，徐國勇還稱，2018年公投綁大選，大家排隊排很久，以我個人來講我排了將近2個半小時，很多人因為要等很久，太亂了，所以也有很多人就沒有去投票，所以當時除了在高雄，投票率有稍微增加以外，其他各個縣市所有的投票率，都是降低的。

第二場，面對羅智強提到，民進黨違背民主前輩蔡同榮、林義雄等人價值及主張，徐國勇反酸羅智強，當時公投綁大選，前副總統連戰呼籲拒領公投票，領公投票就是知法違法，難道羅智強現在是在打臉連戰嗎？

徐國勇說，2018公投綁大選亂象，光是他自己排隊就排兩個多小時，看到很多人不耐久候放棄投票，顯示公投綁大選亂象，影響人民投票意願。

「國民黨公投案就是來亂的」，徐國勇說，過去鳥籠公投國民黨不給人民投，反民主、反公投、反民權，呼籲民眾不要再被國民黨騙了，四個公投案都投不同意票。