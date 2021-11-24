珍愛藻礁案等四大公投案將在12月18日投票，第3場意見發表會今天舉行，由台灣東海大學生命科學系教授林惠真對上環保署前副署長、環境律師詹順貴，詹順貴說，外推方案可以兼顧多元環保價值，就算被以前的朋友批評背叛環保、保育價值也在所不惜。

詹順貴說，今年5月3日行政院提出外推方案，中油在8月份把環差報告送至環保署，檢視後不再浚深或回填，已經把藻礁生態系影響降到最低。

詹順貴也說，環境不會只有自然生態、空汙、減碳等都是環境議題，此次公投不是經濟與環保拔河，而是藻礁生態系對與空汙、減煤、核廢料等環保價值的兼顧，但公投只有同意或不同意是最無奈的方法。

詹順貴提及，外推方案不浚深、不回填已對礁體影響降低，而桃園市藻礁從許厝港至永安漁港範圍來看近20公里長皆有藻礁，大潭藻礁僅有2.7公里，興建會對生態系造成什麼影響？「不敢說沒有影響」，但要與不同如減煤、減空汙、減碳放在同一個天平上衡量與兼顧。

至於公投領銜人潘忠政曾說，政府一再提及不蓋三接會使中南部增加燒煤量是在撕裂地方，詹順貴認為，這不是在撕裂地方而是維護區域公平正義，不能為了藻礁，讓中南部人忍受更多空汙。

詹順貴提及，環差報告提及封閉式海堤內升溫不到0.5度，最升溫達3度多是因為台電大潭電廠溫排水導致升溫，不是因為天然氣接收站，而且若以永安港接收站來看，LNG船汽化排出的低溫水遠比周邊的海洋溫度低，帶動當地養殖漁業者，更可能帶動周邊養殖漁業。

詹順貴指出，如果公投通過，導致天然氣無法順利上線，氣上不來、煤減不下去，更談何淨零碳排？政府要如何跟居民說，「你的身體健康沒有藻礁生態系重要？」。