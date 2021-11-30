11月舉行的第26屆聯合國氣候峰會議後正式達成《格拉斯哥氣候協議》，內容針對減少煤炭使用量明確計畫，以應對全球氣候轉變危機，伴隨著全球減碳趨勢、各國政策支持，環保永續、替代能源相關基金跟著反應題材，激勵績效表現亮眼。

瀚亞投資認為，全球各國對永續發展議題越加重視，且積極尋找新能源替代方案，將開始能源革命新時代，2021年的《格拉斯哥氣候協議》是繼2015年的《巴黎協定》後，針對氣候變遷議題的重要國際協議，不僅對各國進度制定嚴格進度，同時也承諾向發展中的國家提供更多資金。就投資角度來看，面對永續發展、減少碳排的趨勢，可望給替代能源、新能源產業帶來更多發展潛力，並進一步挹注獲利表現。

根據Lipper統計至11月16日，環球股票基金近一個月績效前十名中，有半數為新能源或永續發展相關題材基金，境內外基金市場當中，替代能源相關題材不少，僅少數專注布局新能源改革題材，短中期亮眼的績效順勢反映相關商機。

隨可再生能源供應的增加，預計電力生產、電力儲存，和電力分配各方面的投資將急劇增加，並從能源生產（設備、產品）、能源儲存（電池及其原物料、氫能源）及能源利用（智慧電網、能源消耗）三大產業面向尋找潛在投資機會。

瑞萬通博-能源革命基金團隊指出，為掌握替代能源長線題材，依據永續發展、人口結構轉型、科技創新變化等長期趨勢變化，篩選出擁有20年以上長期趨勢的產業或企業，重視由下而上選股邏輯，且不拘泥於市場指數標的，以追求獲得超額報酬之效果，看好替代能源題材可積極掌握。