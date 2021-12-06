儘管短期間受通膨升溫干擾，但高收益債因總體經濟、企業財務體質及違約情形等，皆朝有利趨勢發展，尤其更具有防禦特質、存續期間較短、殖利率高於一般高收益債的優先順位高收益債後市不看淡，可做為兼顧收益與波動管理首選標的。

投信法人表示，市場持續關注通膨議題，物價壓力及聯準會（Fed）升息預期升溫，導致美國長、短債利率同步彈升，打壓整體債市表現，同時市場擔憂中美可能釋放戰略儲備打壓油價，能源債領跌下進一步壓抑高收益債表現。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，美國經濟基本面觀察，整體復甦趨勢並未改變，歐元區受到疫情延燒與供應鏈持續受阻的影響，但仍連續呈現擴張態勢，顯示歐洲景氣依舊熱絡。但短期間成本上升，對企業獲利的影響程度仍待觀察，由於歐洲央行立場鴿派，政策持續性支持，料將降低負面衝擊，對高收益債形成支撐。

李運婷認為，從高收益債市信用概況觀察，具有先行指標意義的不良債券交易量持續探底，且預計未來18個月高收益債違約率將維持在低位，隨企業財務體質強化，高盛預測2022年晉升為明日之星，從高收益級別晉升為投資級別的高收益債規模，將高達1000億美元，相對的墮落天使，從投資級別降至高收益級別債券規模預估僅300億美元，進一步帶動高收益債表現。

優先順位高收益債殖利率近5.36％，又相較一般高收益債更加具備收益優勢，且存續期間較短，更有利於抵禦未來利率走升的環境，在市場對收益需求仍存，同時希望平衡投資組合波動的前提下，可望持續吸引市場資金目光。