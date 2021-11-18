民進黨新竹市黨部全體同仁18日特別到竹蓮市場向買菜民眾說明4案公投內容。（陳育賢攝）

全國四大公投將在12月18日舉行，民進黨持續在全國辦理「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，新竹市黨部全體同仁18日特別到竹蓮市場向買菜民眾說明4案公投內容，黨部及所有黨公職、幹部也持續走上街頭，不放過任何1個跟民眾溝通說明的機會。

市黨部主委陳建名指出，新竹市民對蔡英文總統，行政院長蘇貞昌，以及市長林智堅執政都高度滿意且認同，本月初所舉辦的公投說明會，在網路宣傳後，就吸引3000位民眾到場聆聽說明、釐清執政黨對於重啟核四、反美豬、遷離三接、公投綁大選四大公投的立場。

面對攸關國家發展的決策難題，在台灣能源轉型、民主深化、走向世界的同時，更需要大家表達對執政決策的支持。

陳建名說，市黨部在公投之前，將藉由密集深入基層的說明會，以及街頭、公園、市場及座談等與民眾近距離面對面的宣講活動，呼籲民眾關心四大公投題目，在公投當天也務必到投開票所，用選票表達自己對國家未來發展方向的選擇。