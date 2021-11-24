中央選舉委員會舉24日辦第3場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，首場第19案「公投綁大選」意見發表會反方代表民進黨立委莊瑞雄。（鄭任南攝）

中選會今天舉辦公投綁大選公投案第三場意見發表會，正方代表國民黨台北市議員鍾沛君，反方代表則是民進黨立委莊瑞雄。（中選會提供）

中央選舉委員會舉24日辦第3場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，首場第19案「公投綁大選」意見發表會由正方代表國民黨台北市議員鍾沛君（右）與反方代表民進黨立委莊瑞雄（左），進行意見發表。（中選會提供）

中選會今天舉辦公投綁大選公投案第三場意見發表會，反方代表民進黨立委莊瑞雄表示，國民黨過去視公投為洪水猛獸，是包著糖衣的毒藥，從來沒有為公投做過什麼，甚至曾發動民眾拒領公投票，如今國民黨從懼怕公投變成公投的化身，讓人不知今夕是何夕。

莊瑞雄指出，「四個不同意台灣更有利」是民進黨一貫主張，相對國民黨對公投態度反覆、雙標，直到近期才學民進黨定調「四個都同意，台灣真美麗」，難道公投綁大選，造成投票人數大排長龍，數大就是美嗎？

莊瑞雄表示，2003年民進黨執政時，國民黨為騙選票，聲稱要給人民公投，當時朝小野大，國親合推鳥籠公投，當時設定雙二一條款，徹底把人民聲音關在鳥籠，而且還要面對公投審議委員會，民進黨為衝破鳥籠公投，所以提出公投綁大選，國民黨卻發動拒領公投票，導致入聯、反聯、反貪腐、討黨產等公投案無法通過，國民黨羞愧不敢講過去歷史，只敢講要公投綁大選，令人不知今夕是何夕。

針對公投綁大選亂象，莊瑞雄提到，2004總統大選，連戰跟宋楚瑜不滿敗選，第一時間提出選舉無效之訴，主張公投跟選舉投票日一起是選舉不公；2018年丁守中參選台北市長落選後也提出選舉無效訴訟。

莊瑞雄也說，2018年九合一大選加十張公投票，他在屏東一共領到十五張票，過程看到領票、投票、開票混亂，相信大家都記憶猶新，當時選務辦不好，民進黨率先開炮，要求中選會主委下台負責，謙卑面對公投，不像國民黨害怕公投，上次公投綁大選已經亂一次，難道還要繼續亂下去。

莊瑞雄強調，公投綁大選不見得比較省錢，因為必須要增加選務人員，增加社會紛爭也是增加社會成本，根本省不到多少經費，反倒變成公投亂大選，呼籲民眾公投投下不同意票。