由中廣董事長趙少康發起的戰鬥藍，上午舉行「公投公車」上路記者會，邀請前總統馬英九、國民黨前副主席郝龍斌、立委賴士葆出席。（趙婉淳攝）

「戰鬥藍」18日召開「公投公車」上路記者會，發起人趙少康（如圖）在會中表示，原本希望花費請首都客運派車到記者會供媒體拍攝，但首都客運卻不敢派車來，這根本是白色恐怖、情治統治。（張鎧乙攝）

為宣傳12月18日四大公投，戰鬥藍今天宣布推出雙北50輛公車廣告，中廣董事長趙少康透露，原本希望花錢請首都客運派車到記者會現場供媒體拍攝，但首都客運竟說怕惹麻煩而拒絕，連錢都不賺，可以想見人民害怕蔡政府到什麼地步，他痛批，這是白色恐怖、情治統治。

由中廣董事長趙少康發起的戰鬥藍，上午舉行「公投公車」上路記者會，邀請前總統馬英九、國民黨前副主席郝龍斌、立委賴士葆出席，郝是以戰鬥藍執行長身分到場，賴則是戰鬥藍召集人。

賴士葆說，這是戰鬥藍自己籌錢出資的活動，共有50輛公車掛上宣傳公投的廣告，貫穿雙北市，從昨天開始起跑，目前收到的反應都不錯，也希望能拋磚引玉，呼籲其他藍營的公職人員，在各縣市都跟進宣導。

趙少康表示，民進黨政府為了反對公投，連蔡英文總統出來騙、亂帶風向，像反萊豬直接說是反美豬等，一連串的騙很可惡，加上很多人都不知道投票日期，甚至連公投意見發表會舉辦都選偏鋒時間，就是希望民眾不知道公投投票時間，因此，他們租公車廣告宣導。而國民黨提出1218場公投街講，我們只是配合，有錢出錢、有力出力。

馬英九指出，蔡政府上任至今發生三次全島大停電，從來沒有一位總統任內發生這麼多次大停電，這就代表缺電，若不重啟核四，恢復核電，未來萬一停電、斷電、缺電，沒有救援的方案。核四當年是他執政時封存，當時時機不合適，現在時機非常正確，不僅可解決缺電，也能避免電價上漲、減少空汙，同時維護國安，呼籲民眾在1218出門投票，不要忽略憲法上的權利。