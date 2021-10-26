台南市中西區湖美社區因鄰近永華市政中心，並連通安平區與北區各大重要商圈，吸引不少人口進駐，停車需求也相對提高，市府盤點周邊的閒置土地後，經由空地認養闢建停車場方式，最近完成湖美一街臨時停車場，新增97席小型車停車位，已開放民眾停車使用，不但可活化土地，也改善市容環境。

市府交通局長王銘德指出，該臨時停車場位於湖美公園旁的湖美一街與湖美一街86巷路口西側，面積約0.3公頃，原本為私人土地，但因暫時沒有開發計畫，經地主申請中西區公所土地認養維管後，市府考量整體土地有效利用並改善停車環境，由交通局補助區公所辦理停車場闢建工程，希望有效擴大停車供給，改善區域交通秩序。

王銘德表示，該停車場已完工並開放使用，籲請民眾珍惜寶貴停車資源，遵守場內標線指示停車，共同維護良好的停車環境；交通局也將視停車使用情形，適時評估實施收費管理，提供更優質的停車服務與品質。