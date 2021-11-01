蘆竹警分局正如火如荼施工中，在地鄉親力促連同公所一起改建，以防新舊對比違和，桃園市長鄭文燦宣布明年將啟動南崁亮點計畫進行行政園區重整，編列2000萬規畫設計費，除增加停車空間，也要連同南崁公有市場一併整建，打造全新的多功能複合型建築，給南崁嶄新面貌。

議員劉勝全說，擔任民代26年，這幾年看到蘆竹進步快速，像是市中心的蘆竹警分局正施工中，施工期2年，預計2023年3月竣工、7月進駐，將帶來嶄新面貌，但他也直指分局的建設會影響蘆竹區公所興建，大聲疾呼公所端可先辦理規畫設計，打造蘆竹南崁亮點計畫，要求先編列預算著手，讓蘆竹行政中心開發案有整體規畫。

劉勝全認為，除了蘆竹行政園區整建，他也提到新南公園從70年代開始推動至今都沒有改變過，同屬行政園區帶狀區，呼籲一併納入，藉機將新南路綠園道規畫更親民，提供更多友善空間，以達更文化及開發的蘆竹意像。

鄭文燦說，南崁亮點計畫是藉由重整活化蘆竹行政園區，達到改善進入南崁市區的交通動線、增加市區停車空間、整合公園與南崁溪綠帶等目標，市府編列明年預算2000萬元進行規畫設計，預計將於市警局蘆竹分局完工後，銜接啟動蘆竹行政園區興建計畫。

鄭文燦說，蘆竹行政園區會以複合型建築規畫設計，除了有區公所行政廳舍、停車場功能，也會連同南崁公有市場一起整併，將部分店鋪商家保留，另也會考慮增設演藝廳或禮堂，提供辦活動的場地，他也允諾採納議員建議，將新南公園納入一併重整活化。