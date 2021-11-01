社會局長彭懷真表示，將和衛生局研議補助方案。（盧金足攝）

全國現有10縣市補助老人老花眼鏡，台中市的長者卻還未獲補助，市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達1日質詢要求市府比照辦理，不少長者都在商店買現成老花眼鏡，反而摧殘眼睛健康，幫老人「顧目睭」，由驗光師專業配到好，補助每副700元，守護老人視力健康，延緩失能。社會局長彭懷真表示，將和衛生局研議補助方案。

張玉嬿表示，營造友善老年環境是市府刻不容緩，許多長輩發現視力模糊，常到商店買現成的百元老花眼鏡，眼科醫師憂心，不少老人家眼疾加遽，都是買錯眼鏡害的。

目前有10縣市辦理老人老花眼鏡補助，專業驗光幫長者配到好，補助從300至700元不等，守護老人視力健康。

議員強調，老花眼鏡補助的好處非常多，現代老人幾乎離不開3C產品，為鼓勵大家注重視力保健觀念、延緩失能，增進生活品質，市府不該以預算金額龐大為由拒絕補助，應該排除萬難，照顧長者視力健康。

張玉嬿說，台中市剛升格時老人人口數為23萬5000人，占總人口8.83％，今年成長至40萬人、14.21％，正式由「高齡化社會」邁入「高齡社會」，每7人中就有1人是長者，營造友善老年環境。