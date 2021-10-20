今年因入秋氣候影響，杉林溪園區日夜溫差極大，園區紫葉槭已經開始轉為艷麗的鮮紅色。（衫林溪森林生態渡假園區提供／黃國峰南投傳真）

衫林溪森林生態渡假園區，四季景觀豐富，圖為松瀧岩瀑布。（衫林溪森林生態渡假園區提供／黃國峰南投傳真）

時序進入秋天，衫林溪森林生態渡假園區，在近年彩色森林的營造下，變葉木輪番爭奇鬥豔，由楓紅、水杉、銀杏、落雨松、無患子等，將杉林溪園區各處的綠渲染上共種不同色階的黃、紅、紫，並隨著氣溫在園區肆意擴散。

今年遊客來到衫林溪森林生態渡假園區會發現一片亮眼的黃，是往年所不曾看過的，原來是園區在疫情期間花費1332萬新設立的人工造景「銀杏湖」湖畔種植了大小銀杏共130棵，在冷風的吹撫下，已經開始換上金黃的衣裳。

園區指出，這批銀杏由日本進口，最大的樹齡高達百年，銀杏湖原為培植牡丹園地，地勢為緩斜坡，背景是綠柳杉林，與銀杏彩色相映，林下舖植鮮綠的草皮，湖畔則以砂石小路搭配，慢步其中，樹影婆娑、湖光潾潾，而銀杏湖對岸則種植了秋季染金黃色的水杉和跟隨在後的落羽松，將是杉林溪秋季的新景觀。

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章指出，園區海拔介於1600至1800公尺，栽培楓葉品種有青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香500棵等，每逢10月底至11月陸續轉紅，今年因入秋氣候影響，杉林溪園區日夜溫差極大，園區紫葉槭已經開始轉為艷麗的鮮紅色，搶先成為台灣第一個賞楓景區。

江華章表示，園區更是全台灣唯一栽種約800棵「水杉」的遊樂區，水杉林約11月初轉為金黃色，在蒼翠蓊鬱的森林中，金黃色水杉與層層楓紅點綴其間，形成一幅幅天然畫作，歡迎遊客，在深秋湛藍天空下，造訪衫林溪，浸淫秋的「楓」情萬種中。