截至周日以來，東歐的新冠肺炎染疫人數已逾2000萬人。東歐目前正面臨最糟的傳染病擴散危機，疫苗接種進度也落後。東歐為歐洲疫苗接種率最低的地區，不到一半的人接種第一劑疫苗。

匈牙利人口62%接種了至少一劑疫苗，為東歐模範生；烏克蘭最低，僅達19%。

該地區新感染人數不斷升高，平均單日確診人數已到8.37萬人，為去年11月以來最高水準。儘管東歐人口僅占全球4%，但單日新增人數卻占了20%。全球死亡人數最高的五個國家，有三個在東歐，分別是俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞。

據路透分析，東歐新增加的染疫人數中，有四成來自俄羅斯，每五分鐘就有一人被檢測為陽性。截至目前為止，俄羅斯有36%的人口接種了至少一劑疫苗。莫斯科是俄羅斯人口最多城市，本周開始將關閉超市或藥房以外的非必要商店，以遏止疫情擴散。

斯洛伐克上周三新增3480病例，為三月以來新高。該國為歐盟疫苗接種率較低的國家，成年人口中有一半多的人已接受兩劑疫苗，但接種成績已為東歐優等生。

羅馬尼亞醫院已頻臨崩潰，各地醫院急救床鋪放滿醫院。該國接種率為東歐較低的國家，病毒每五分鐘帶走一個人。

烏克蘭在上周五，連兩天單日確診人數和死亡數都創新高。該國還祭出緊急狀態，直到年底，希望能遏止疫情。