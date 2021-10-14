因大雨導致在山上受困多天，13名在宜蘭縣大同鄉石門溪溪床野營的遊客，今（14）日終於在空勤總隊直升機協助下順利脫困下山，因這行遊客野營經驗豐富，獲救時身邊也還有3天的存糧，大人小孩也沒有出現失溫現象，大家的情緒都相當淡定，對救難人員的辛苦再三表示感謝。

受困遊客之一的黃先生說，他在這附近已經玩20多年了，對當地環境相當熟悉，實在是遇到難以預測的天候因素，原本氣象預報說北部的天氣很好，他們開始野營後的前三天也確實都出大太陽，沒想到10日晚間突然下起大雨，想要緊急下山時水位已經高漲，基於安全起見，只能先移往高處。

受困宜蘭縣大同鄉石門溪的13名野營遊客，14日上午透過空勤總隊直升機平安脫困。（胡健森攝）

黃先生說，原本紮營的地點還有另外五團，但似乎看到天候開始變化，全都提前下山，他們原本也要跟著下山，但因為石門溪的溪水上漲得非常快又凶猛，加上有小孩，不敢冒險，只得在10日晚間連夜換了兩處營地往高處移動，獲救點距離水位還有五公尺的落差，並沒有立即性的危險。

受困宜蘭縣大同鄉石門溪的13名野營遊客，14日上午透過空勤總隊直升機平安脫困。（胡健森攝）

黃先生表示，原本他們想要等雨停、水位退了之後再自行下山，避免浪費社會資源，但因為山區的雨一直下不停，加上通訊不好，最後的紮營處也無路可退，基於安全考量，便掌握勉強可通訊的機會向外求援。

這群野營遊客10大3小，分別來自台北、新北等6個家庭，其中最小的孩子年僅3歲，但因為一直跟著家人到處玩，並不會感到驚慌害怕；黃先生說，雖然等待救援期間不會覺得害怕，但看到救援直升機出現時，仍然是鬆了一口氣。

平安獲救下山後，這13名大人小孩也隨即坐上友人的車子返回台北。