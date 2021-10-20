行政院推出振興五倍券，在各方的質疑批評下，從「繳一千領五千」改為直接領取，但大家仍想要讓五倍券再行增值、增胖，宜蘭傳藝園區如今也推出「花五百搏一萬」的活動，只要在園區內單筆消費滿500元，就有機會贏得1萬元現金，讓五倍券直接增值20倍，而且領的還是更好用的現金。

行政院今年推出振興五倍券，多個中央部會也隨即配合各自推出數位券綁定加碼活動，但因並不是通通有獎，加上今年規定更多，使用範圍項目縮水，民眾似乎並不埋單。

宜蘭傳藝園區看準許多民眾改為領取紙本振興五倍券，推出「五百搏一萬」的活動，即日起至明年2月28日，在宜蘭傳藝園區內只要單筆消費滿五百元就可獲得1張萬元現金抽獎券，共有6名幸運者可以獨得1萬元的現金回饋，相當有吸引力。

另外，羅東鎮公所今年則配合振興五倍券推出「羅東搜寶趣」活動，只要到合作的700多家商家消費，都可獲得一張「羅東振興抽獎券」，民眾再自行前往活動網頁登錄參加抽獎，連續8周，每周都會送出一台最新的IPHONE 13。

鎮公所表示，這項活動才進行兩個多星期，已經衝出了一千多萬元的商機，這還只是民眾登錄參加抽獎的消費金額，如果加上還沒有登錄或是放棄參加登錄抽獎的民眾消費金額，這波活動所帶來的商機成果更好，也超過公所的預期。

民眾只要以手機下載「羅東！搜寶趣」APP，再依照指示登錄抽獎券的序號及個人資料即可，「羅東搜寶趣」APP還有羅東吃喝玩樂的觀光地圖，即使是外地來的遊客，也可輕鬆暢遊羅東，並且有機會贏得一台IPHONE 13。