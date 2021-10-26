洪姓男子自行複印的五倍券品質太差，當場被店家識破。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

五倍券8日才正式開放領取，當天就傳出首起非法案例，高雄洪姓男子8日晚間持自行影印的五倍券鳳山一家牛排館消費，因影印品質太差，當場被識破，遭店家報警逮捕。高雄地檢署火速偵結，依《刑法》第251條意圖供使用偽造有價證券罪起訴，最重可處10年以下有期徒刑、併科9萬元以下罰金。

警方查出，24歲無業的洪男8日中午在鳳山區的超商成功領取紙本振興五倍券後，就直接到附近的某印刷店，向店家老闆謊稱要「做紀念用」要求複印，當時店家不疑有他，洪男成功複印整套彩色五倍券。

傍晚6點，洪男帶著不知情的家人到牛排店消費，吃飽結帳時，洪男故作鎮定，直接掏出複印的五倍券要結帳，但因紙質過於粗糙，當場遭女店員識破，轉頭詢問老闆。老闆拿起假的振興券一看，發現是假券，還故意問洪男「你五倍券哪裡來的啊？」，洪男答「超商領的阿！」老闆驚覺有異，搖搖手指表示拒收。

洪男見事跡敗露，立刻掏出200元現金表示願意直接支付，但遭到老闆拒絕並報警逮人。洪男被警方帶回偵訊時坦承不諱，辯稱是因家中經濟狀況不佳，才將領到的五倍券拿去影印，想要「翻倍使用」，全程都被店家監視器完整攝錄，警詢後依違反刑法意圖供使用偽造有價證券罪移送偵辦，也在住處被搜出真、假五倍券各10張。

檢方表示，洪男坦承犯行並強調自己是輕度智能障礙，但檢方認為，犯案前洪男身上已預先準備好足夠的現金，以防被識破時可應對。被牛排店家識破當下，還知道狡辯，可見辨識行為違法性的能力未受影響。檢方最後依《刑法》第205條沒收洪男印製的偽造五倍券，另依《刑法》第38條第二項沒收洪男正本五倍券，全案依《刑法》第251條起訴。