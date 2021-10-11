刑事局統計，今年1至8月假求職詐騙345件，較去年同期增加148件。疫情期間，百業蕭條，民眾求職需求大增，卻引發更多詐騙案。警方分析，現今假求職詐騙標榜「免押金」、「零手續費」，搭配疫情熱潮，騙民眾只需提供身分證件、銀行帳戶、提款卡作為「實名制」認證就能立即上工，實際上是誘引被害人自願提交私人帳戶做為人頭戶。

台中26歲卓姓女子在臉書瀏覽求職訊息，於家庭手工社團看到貼文徵求「一次性牙刷包裝代工」，強調「在家工作兼顧穩定收入不是夢」，卓女加入對方LINE聯繫，對方工作內容輕鬆和薪餉優渥，並表示公司應徵「不須押金、存簿」，但因應「疫情實名制」，需將「提款卡」寄給公司購買材料，表示帳戶「不須存入現金」，材料費由公司統一負擔。

卓女不疑有他直接將提款卡寄出，4天後發現帳戶出現多筆不明資金存提紀錄且無法再進行交易，發現可能遭詐騙，遂求助警方。

台中另名22歲莊姓女大生也是在臉書看到網友張貼「帳戶出借賺紅利」、「優渥薪資」文章，私下加LINE連繫後，對方表示是虛擬貨幣交易所人員，希望能延攬新人進公司。強調工作內容「輕鬆」、「合法」，疫情期間，只要提供身分證、照片認證、並出租個人銀行帳戶給公司，就能獲得2萬元月薪，若經公司排單，協助將資金提領出來，還能領到優渥獎金。

涉世未深的莊女覺得機會難得，將所有的證件、帳戶都翻拍給公司，也接受公司安排，多次將帳戶內不明資金領出交與公司「專員」。幾天後莊女突然聯繫不上公司，並發現帳戶已被凍結，聽親友說自己可能淪為詐騙集團的幫兇，嚇得趕快報案。