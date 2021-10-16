蘆洲分局德音派出所13日14時許攔阻了1件詐騙案，1名退休老翁突然提領大量現金且不停的講電話疑似被騙，家人報案後警方立即前往，發現民眾是遇上了「假檢警真詐騙」，經過員警的安撫及耐心解釋，老翁才確信是遇到詐騙如釋重負，幸運地保住退休金。

老翁表示，當日上午接獲來電表示其涉嫌毒品案帳戶將被凍結，必須把帳戶內之現金提領後交付法院，並告訴老翁勿將此事告知親屬，否則即觸犯洩密罪，老翁信以為真到銀行提領現金新台幣62萬元，正當老翁欲持另外的銀行存簿再度外出提領時，警方及時到場關切並極力勸說此為詐騙手段，切勿信以為真，但老翁仍抱持懷疑心態，直至警方撥放假檢警詐騙宣導影片，老翁才恍然大悟，表示其任公職退休，自認道德不容遭污衊，故急著應對詐騙集團設立之毒品案陷阱，一時未積極查證，所幸警方迅速到場加以攔阻，才倖免財產損失。

蘆洲警呼籲，司法機關偵辦案件，會以正式書面通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求提款或交付存摺、提款卡。民眾若接到電話提到「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，就可能是詐騙電話，請立即撥打110或165查證，警方會立刻協助。