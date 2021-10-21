苗栗縣南庄鄉東河村鹿場部落內通往日警紀念碑的步道出現1個大型虎頭蜂窩，陸家所長高耀芳前往查看。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

陸家所長高耀芳找來民間專業人士順利摘除虎頭蜂窩。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

陸家所長高耀芳找來民間專業人士順利摘除虎頭蜂窩。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

秋天正是虎頭蜂出沒時節，日前，有民眾發現南庄鄉東河村鹿場部落內，通往日警紀念碑的步道上出現一個大型虎頭蜂窩，向頭份警分局陸家派出所報案，所長高耀芳前往查看後，立即連絡民間專業人員前來順利摘除蜂巢。

位在鹿場部落的陸家所是在18日下午接獲民眾報案指稱，通往日警紀念碑風景點步道上有虎頭蜂窩，請求警方協助，所長高耀芳立即到現場查看，發現步道旁路樹上有一個巨大虎頭蜂，十分危險，不敢大意，立即通報民間專業人員前往現場協助摘除，順利於15時30分將蜂窩摘下。

頭份警分局分局長呂育騰提醒民眾，每年8至10月下旬是虎頭蜂群防衛領域攻擊性最強季節，民眾登山時應防範蜂群可能的攻擊，登山時不要任意進入草叢或樹叢，盡量穿表面光滑及淺色衣物及避免噴香水，攜帶防蚊蟲叮咬產品。若發現虎頭蜂在身旁打轉、盤旋，可能已進入蜂巢警戒範圍，先保持鎮靜，不要揮趕，緩慢安靜地離開現場，以維護自身安全。