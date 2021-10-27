白河水庫展開清淤規畫，警方加強取締周邊道路砂石車違規。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警察局白河分局針對砂石車違規，今年截至目前總計取締110件，相較去年同期增加30件；有鑑於白河水庫清淤工程進入第二階段規畫，砂石車頻繁進出172線與南98線路口，27日分局動員15名警力，一大清早共計取締違規7件。

白河分局針對砂石車取締，今年截至目前依法取締超載15件；未依規定申請路權行駛道路58件；滲漏飛散、號牌污穢及車身各項標示不合規定、車斗不合規定、超速、闖紅燈等各項違規計41件，總計110件。

警方表示，大型車違規易生危害並造成重大傷亡，而超載及滲漏飛散砂石也會損壞道路並造成行經用路人危險，在地民眾應發揮「守土有責」的互助精神，注意區道或產業道路是否有砂石車出入或超載嫌疑，並通知警方加強取締。

白河分局長陳明宏呼籲業者及司機自律守法，勿心存僥倖而超載，並依照核准時段、路段通行，遵守交通規則，注意內輪差及視野死角，防止憾事發生。