義交人員平日尖峰時段在重要路口競競業業協助交通疏導，無私地為大眾貢獻心力，淡水警分局特於10月25日上午辦理義交人員常年訓練，強化執勤技巧及相關交通法令知識，並結合反詐騙等課程犯罪預防宣導。會中警察局大家長黃宗仁阿仁哥也親自蒞臨會場，向義交兄弟致上敬意及勉勵，同時也感謝在疫情期間協助執行市場人流管制及疫苗接種站交通疏導勤務，讚許大家都是「臺灣英雄」。

治安維護及交通疏導是警察首重工作，除了要靠民眾守望相助之共識，並凝聚起警民合作的「五力」（義警、民防、警友、志工、守望相助隊），來作為警察手眼的延伸，共同預防犯罪發生，才能達到事半功倍的成效。

淡水警分局溫馨提醒本(10)月份為「交通安全月」，請用路人注意「路口慢看停」、「行人停看聽」交通安全，並配合警察及義交人員交通疏導，同時警方也會針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等交通違規加強執法，以確保用路人安全。