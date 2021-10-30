東海大學今天在路思義教堂舉辦創校66週年校慶典禮，頒授名譽博士學位給英業達創辦人鄭清和，並表揚第22屆傑出校友。校長王茂駿表示，今年大學部新生註冊率達97.88％，日前甫獲得台灣永續行動獎更榮獲四金一銀，他細數校方近年獲獎佳績彰顯推動經濟、社會、生態、文化等獲各界肯定。

獲頒名譽博士學位的鄭清和是東大第12屆化工系校友，積極捐款挹注母校長達20餘年。鄭清和表示，他在東大求學養成獨立思考，與人相處、溝通和腳踏實地的工作態度。他期許東大除了「博雅」以外，還要將「數位化」和「跨域學習」成為新基因，藉著AI的到來彎道超前，成為有遠見、具影響力的新世紀大學。

獲第22屆傑出校友表揚的有彰化縣縣長王惠美、前外交部常務次長朱玉鳳、耐能電池公司董事長沈曉白、中科管理局局長許茂新、台中市基督教旌旗教會主任牧師蕭祥修、國立陽明交通大學資訊學院院長陳志成及美國麻省理工學院林肯實驗室( MIT) 航空、導彈和海上防禦技術部門主任級幹部郭小華等人。

受疫情影響，校方開放第二觀禮區，透過網路直播讓無法到場的師生、朋友遠端參與，中午舉辦溫馨的校慶盛典感恩餐會，餐會中同時進行109學年度教育部捐資敘獎，感謝校友、企業大力支持捐助東海人工智慧中心、產業智慧轉型中心及東海大學綜合活動大樓等建設。