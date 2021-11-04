邁入75年的台泥，4日舉行「向100年的TCC報告-承擔.行動.新的地平線」發表會，推出全新企業影片「承擔」，以氣候變遷為主題；董事長張安平指出，今年是台泥75年，25年後，台泥的100週年，全球2050碳中和的目標年份近在眼前，台泥人要「承擔！行動！」。企業減碳，透過量化、計價化的計入減碳的成本與貢獻，自發性的，往更高規格的永續經營進化。

具體落實減碳，台泥也在會中，展示自行研發的UHPC新式混凝土建材。台泥指出，一般建築物生命週期為50-70年，UHPC建材可延長至100-120年，減少建物重建也能避免建築廢料產生，進一步達成減碳效果。

台泥也預計將此建材用於新式儲能櫃設計，達到耐熱抗爆效果。

除此之外， 台泥也已要求，所有供應商都落實碳足跡作業，台泥願意多付出一些成本來達成減碳。張安平表示，台泥採購，不是買最便宜，買的是信賴、品質，將來我們要合作的更要是有碳足跡的供應商。

台泥在新發表的企業影片中自承，水泥業本身就是碳排放問題的製造者，水泥製程自身就會釋放二氧化碳；張安平強調，「台泥沒有迴避的空間，更應該帶頭做」！巴黎協定，對台泥而言，是一道新的地平線，也就是將全球升溫控制低在2度內，並努力堅守1.5度目標的協議下，全球水泥業共同追求的目標是：2030年達成減碳25％、2050年達到碳中和。

張安平指出，台灣的發展，從農業開始到加工業，加工業到工業，台泥在這個裡面，一路以來，它都承擔一些社會上的責任。台泥帶著過去的經驗，運用水泥窯高溫1300度，致力成為城市的淨化器，不斷為更艱困的明天做準備，尋找台灣的下一個產業，而「能源與電池」會是未來的關鍵科技。

2050年，巴黎協定訂定的碳中和目標年分，張安平表示，身為世界的一份子，台灣，台泥，我們，還有什麼本錢能夠推拖、蹉跎？台泥的第一艘諾亞方舟NHOA已經開始建造。從高雄的鋰電池工廠開始，計畫綠電儲能的全球佈局也已經展開。