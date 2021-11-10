資誠PwC會計師事務所指出，新北市政府近日舉辦2021國際智慧城市論壇「科技防疫x零碳經濟 打造智慧韌性城市」，由資誠企業管理顧問公司主辦，邀請台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙、資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清、華電聯網副總經理鄭炤仁博士、捷睿智能股份有限公司智能安控部資深副總羅健誠、ICF主席暨創辦人 John G. Jung、工研院綠能與環境研究所所長王人謙、財團法人中華經濟研究院諮詢委員許志義、T-RECs.ai創辦人暨CEO Kang Jen Wee與中華大學解鴻年副校長等貴賓分享經驗。
新北市長侯友宜致詞表示，新北市與世界同步，以韌性展現緊急應對能力，並全力振興經濟。具體落實在大數據中心、無人機應用、智慧路燈、遠距關懷虛擬病房等。「2030減碳50％，2050淨零碳」是對新北市民的承諾，最重要的關鍵是智慧城市的基礎建設，智慧城市的核心是以人為本，目標是實踐永續發展與優質生活。
資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清則表示，疫情對環境、經濟、社會各層面皆產生巨大影響，更加速各國政府與企業的數位轉型，面對數位世代新經濟來臨，從smart到smart+，期待政府攜手產業打造平安、健康、永續的城市，引領台灣智慧城市迎向美好未來。
#巨大 #世界 #智慧城市 #資誠 #資誠聯合會計師事務所
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。