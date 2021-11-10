資誠PwC會計師事務所指出，新北市政府近日舉辦2021國際智慧城市論壇「科技防疫x零碳經濟 打造智慧韌性城市」，由資誠企業管理顧問公司主辦，邀請台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙、資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清、華電聯網副總經理鄭炤仁博士、捷睿智能股份有限公司智能安控部資深副總羅健誠、ICF主席暨創辦人 John G. Jung、工研院綠能與環境研究所所長王人謙、財團法人中華經濟研究院諮詢委員許志義、T-RECs.ai創辦人暨CEO Kang Jen Wee與中華大學解鴻年副校長等貴賓分享經驗。

新北市長侯友宜致詞表示，新北市與世界同步，以韌性展現緊急應對能力，並全力振興經濟。具體落實在大數據中心、無人機應用、智慧路燈、遠距關懷虛擬病房等。「2030減碳50％，2050淨零碳」是對新北市民的承諾，最重要的關鍵是智慧城市的基礎建設，智慧城市的核心是以人為本，目標是實踐永續發展與優質生活。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清則表示，疫情對環境、經濟、社會各層面皆產生巨大影響，更加速各國政府與企業的數位轉型，面對數位世代新經濟來臨，從smart到smart+，期待政府攜手產業打造平安、健康、永續的城市，引領台灣智慧城市迎向美好未來。