桃園市教育局今年首度辦理14所大專院校、10所高中的跨校選修課程，16日舉行「桃園城教育遊」適性探索、跨域課程記者會。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市教育局今年首度辦理14所大專院校、10所高中的跨校選修課程，並架設網站供學生參考，共開設36門特色課程，10月23日開課以來已有逾500人參加，高中教育科科長湯惠玲指出，最受歡迎的課程為物聯網、心理學課程，課程主旨為讓學生動手做，反應非常熱烈。

桃園市長鄭文燦16日參加「桃園城教育遊」適性探索、跨域課程記者會，他表示，桃園的教科文預算占總預算近4成，市府也協助學校推行多項校園更新計畫，比如說高中及大學合作推動「大手牽小手」計畫，運用大學教學資源，提供高中生更多選項，讓學生提早發掘自己專長和興趣。

湯惠玲補充，桃園城教育遊首期課程為10月23日至12月26日間，採周末開課，共開設36門跨領域課程，包含數位教學、智慧城市、新興科技、在地社區特色等，其中11門線上課程、25門實體教學，開課以來已有近500位學生選課。

湯惠玲說，各校會考量自身的長才評估要開什麼類型的課，如新生醫專、長庚大學有開設醫療方面的課程，目前最受歡迎的是物聯網、心理學相關課程，希望12月26日參與人數能達1000人目標。

參與物聯網初探課程的楊梅高中葉姓學生表示，從課程中學習到透過探測器能監控家中電器，將來可以把技術應用到更多樣化的產品上；桃園高中黃姓學生說，上學期自主學習主題為「犯罪心理學」，上了桃園城教育遊的相關課程後，學到很多自主學習時沒有發現的知識，認為還有許多值得深入研究的部分。

長庚大學校長湯明哲向學生呼籲，「英文、寫程式、基礎數學為未來教育趨勢！」若能具備這3種能力，將可在各領域學習上游刃有餘，建議高中時期要培養基本能力，先找到興趣和志向，進入大學後可透過轉系、雙主修、副修、到國外當交換學生等方式追尋學習目標。