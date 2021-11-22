嘉義市發生某國小教師輕生事件，議員22日督促市府重視教師的心理輔導，市府教育處表示，已與嘉義大學洽商合作，明年起在嘉大林森校區洽商成立教師諮商中心，輔導高中職、國中小學教師，並研擬擴大納入幼教老師。

嘉義市議員黃露慧質詢指出，9月間嘉義市發生某國小女教師輕生，10月間嘉義縣東石漁人碼頭發生男老師與16歲女學生疑似尋短的事件，教師有來自職場同事、學生、家庭及個人感情等多方面的壓力，需要被關懷。

黃露慧指出，2020年教育部國教署自2020年9月已公布，補助地方政府做教師諮商輔導支持體系，嘉義市政府有何作法及進度？而為了讓有需求的老師能安心尋求諮商，務必保障其隱私、升遷及相關權益不受影響。

嘉市府教育處長林立生指出，教師心理諮商管道與學生的心諮分流，市府已與嘉義大學家庭與社區諮商中心洽商合作，將在嘉大林森校區開辦教師諮商輔導服務，擬聘1至2名心理諮商師，從生活、工作、家庭等各面向提供電話諮詢、個別輔導、團體支持性方案，預計2022年上路。

林立生表示，嘉義市獲中央補助17萬6000元，市府自籌2萬4000元建置教師心諮服務，服務對象包括高中職及國中小教師，採預約制，原則上每人諮商次數以4次至6次，視情況調整時數。

林立生處長表示，未來教師諮商輔導支持體系上路後，將研議擴大服務至幼兒園教師，希望能協助教師減低、排除心理或情緒困擾，幫助教師強化對教學現場的適應力。

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