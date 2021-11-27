新北市府27日舉行「110年特優里長及績優民政人員表揚大會」，由新北市長侯友宜致贈獎牌給122位特優里長及50位績優民政人員，感謝他們站在第一線全方位服務民眾。獲獎的三重區永春里長李聰平擔任里長已經51年超過半世紀，紀錄無人能敵，他表示，服務民眾已經是習慣，如果身體允許，明年會繼續挑戰連任。

侯友宜今表示，新北作為全國最大城，人口最多且幅員廣大，市府各項政策有賴全市1032位里長協助推動，里長不僅是市府與市民溝通的橋樑，更是市政推動的重要力量，尤其今年5月間疫情嚴峻，里長們全力配合市府防疫，無論協助居檢作業、全市大清消、發送防疫關懷包及各項宣導等，不辭辛勞，盡心盡力，是新北最有力的夥伴。許多里長更是「一人當選，全家服務」，只為讓市民有更優質的生活環境，不求回報的精神令人感動。

本次受表揚的特優里長中，最高齡且最資深者為82歲三重區永春里長李聰平，13連霸的他也是全台最資深里長伯，從30歲拚到82歲，老當益壯，熱忱不減，不僅結合眾人善心成立急難救助關懷團隊，發放逾800萬救助金幫助上千位弱勢民眾，並認養逾20位教養院童，給予最直接的溫暖與幫忙。

熱心公益的他無私捐贈復康巴士提升地方救護量能，讓愛心從三重擴及整個新北市。

李聰平說，1970擔任里長至今，服務里民已經是他的日常生活，愈做愈有精神，如果身體允許，明年會再挑戰14連任，繼續服務里民。

而這次最年輕的特優里長則為36歲樹林區東陽里的林耿邦，號召里內義工種植蔬食，親送餐食照顧服務，關懷全區獨居老人已長達8年之久。

民政局長柯慶忠表示，自2011年辦理表揚活動至今，共表揚1154名特優里長及451名績優民政人員，除肯定基層人員辛勞，更感謝里長與民政同仁積極參與公共事務，長年為地方無私付出，成為在地不可或缺的堅實力量。