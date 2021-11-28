趙傳今現身信義區演出。（陳俊吉攝）

趙傳今現身信義區演出。（陳俊吉攝）

趙傳原訂7月底於台北流行音樂中心舉辦「人生大夢」演唱會，因疫情影響二度延期至明年8月，不少粉絲哭喊「等得好苦」，趙傳28日出席活動時被問起此事，他苦笑表示：「命要緊啊。」由於近日又有新的變種病毒出現，擔心到時候演唱會再受影響？趙傳無奈地說：「世界到底要考驗到什麼程度。」

不只台北的演唱會，他連海外各地邀約也推辭，與團隊考量世界各國疫情狀況，決定先不出遠門。趙傳說：「美加明年的邀約很多最近都在談，但前題是疫情狀況，一想到過去再回來都要隔離21天，實在太辛苦」。他提及之前「草東沒有派對」的鼓手凡凡，在飯店隔離期間輕生，趙傳認為隔離必須沒日沒夜地關在房裡，心情難免受到影響，負面念頭容易因此滋長。

趙傳今現身由城市科大流行音樂事業系於信義區舉辦的《崛起音樂祭》，並與系上學生們共同演出新專輯《老不休》中的歌曲〈旋轉〉及〈回不去了〉，他特別贈與優秀學生〈我是一隻小小鳥〉的黑膠唱片，勉勵他們在音樂路上繼續加油。

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