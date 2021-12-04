民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發各界關注。高前男友馬文鈺爆料，林找來業界人士向媒體施壓，直接點名其中一位為PChome集團董事長詹宏志。PChome昨日（3）表示詹對林個人生活一無所知，詹今日則稱確有幫林傳訊息給記者，他自認沒做錯。對此，「宅神」朱學恒痛批，以詹的位高權重，做出此事「就已經是施壓關說了」。

詹宏志今日出席活動受訪時稱，他只是幫林秉樞把訊息與期望轉達給記者，他不認為自己有做錯或逾越分寸。朱學恒今日下午2時51分則在臉書發文，痛批詹宏志「年紀大了之後是不是漸漸失去值得尊敬的特質了」。

朱學恒表示，以詹宏志這麼位高權重的的角度，傳訊息給一個媒體，就已經是施壓關說了，就已經是不對了，這麼熱心公益怎麼不幫路邊的街友傳訊找屋子住呢？而且這麼明顯的錯誤事後還要矯飾，真令人失望。

此文發出後引發熱議，網友紛紛留言：「如果只是轉達給記者，那就是個人交情問題，但如果是知道做錯了還沒感覺，那比較是問題」、「林秉樞的民進黨的政商關係真好，但是一出事全部都躲起來了！」「關說與轉達往往一線之隔」、「這個說法相當不妥當」。

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