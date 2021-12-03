羅大佑的台北安可場線上演唱會，將與五月天怪獸、動力火車精彩合作。（大右音樂提供）

羅大佑的台北安可場線上演唱會，將與五月天怪獸、動力火車精彩合作。（大右音樂提供）

羅大佑的台北安可場線上演唱會，將與五月天怪獸、動力火車精彩合作。（大右音樂提供）

羅大佑去年帶著吉他以音樂環島台灣，推出「宜花東鹿」戶外巡迴演唱會，線上總觀看人數突破百萬，音樂教父魅力不減。羅大佑昨（2日）於MUVIE CINEMAS TITAN巨幕影廳高規格舉辦《宜花東鹿記》巡演紀錄片樂迷特映會，興奮證實本月5日晚間5點線上播出的「宜花東鹿」台北安可場戶外演唱會中，將有與五月天怪獸、動力火車的精彩合作，三方共演火花點亮台北萬華。

日前錄製線上演出，五月天怪獸背著吉他笑稱自己會努力當好稱職的「伴奏」，更表示沒想到會瞬間從粉絲變嘉賓，原來當時他剛從羅大佑粉絲專頁得知「宜花東鹿」巡演將在電視上播出，還特別將日期時間記錄下來期待收看，隨後卻立刻收到演出合作邀請，惹得他驚喜大笑：「哇！這下不用坐在電視機前面了，直接來現場。」羅大佑的專輯《之乎者也》是怪獸人生中第一張CD唱片，當年一個剛學會彈吉他的大男生，時常聽著羅大佑的歌彈奏自己心愛的琴。

動力火車回憶當年出道第一張專輯主打歌〈無情的情書〉MV拍攝也是在頂樓天臺，當時完全沒意料到未來能和羅大佑合作，且意外發現那時總是穿著黑夾克、戴墨鏡，形象搖滾看似難以親近的羅大佑，其實私下相處隨和又開放，語畢更不改一貫幽默本色，懊悔著合作機會得來不易，早知道應該故意出錯，多唱幾次才過癮，動力火車表示：「剛來台北的時候，滿心嚮往城市的繁華，但當時發展並不順利，所以常常去西門町散步耍寂寞，站在那個天橋上啊，想像自己就是羅大佑，但是其實根本沒人在拍我。」

「吉他手」不只是伴奏，「合唱」比獨唱更需要烘托。羅大佑特別邀請怪獸、動力火車共演自己近40年前發行的知名作品〈未來的主人翁〉，除了因電吉他在這首歌曲的表現上佔了極為關鍵的角色外，也期待透過怪獸的演繹，展現眾多新一代音樂人的成長與蛻變。同時，動力火車在合唱上的豐富經驗，讓他們熟悉如何透過不同人聲的堆疊，把歌曲的層次做得更飽滿。

羅大佑的新專輯《安可曲》已錄製完成，選在歲末延續「宜花東鹿」巡演親近土地、找尋根與記憶的核心意義，回到自己幼時居住的台北西區舉行安可場，在萬華一處建築頂樓搭出天臺排練場，並將主題命名為「千禧萬華」，以展現萬華今昔風味為出發，除了重新編曲、變奏〈現象七十二變〉等個人經典作品外，並加入鄧雨賢〈月夜愁〉等老歌翻唱，用音樂重現當年三線路的時代榮景與城市氛圍。