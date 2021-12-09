新冠肺炎疫情下無法出國，台南市議會今年經建考察東台灣，9日抵達花蓮縣議會與縣政府，羨慕花蓮縣2至6歲幼童就讀幼兒園，可享免學費、免費教科書、免費課後輔導等7大教育免費政策。

台南市議會剛開完第6次定期會，審完3分之1高達1020億的總預算，預計將加開臨時會繼續完成審查。郭信良在臨時會前帶領30多位台南市議員，參加3天2夜的花東經建考察活動。

台南市議員30多人9日抵達花蓮縣議會與縣政府，聽取花蓮縣議長張峻與縣長徐榛蔚介紹花蓮的施政理念與目標，徐榛蔚率一級主管到場。郭信良稱讚花蓮縣政府與議會團隊都很有活力，2至6歲幼兒就讀公私立幼兒園，可享7大教育免費政策，令人羨慕。

郭信良表示，徐榛蔚在遠見雜誌2021年縣市長滿意度調查中，獲得5顆星，康健雜誌調查2021年健康城市，榮獲非6都第1名，從實地考察中可了解她對縣政的用心。

台南市議員這場經建考察行，借鏡花東兩縣的施政經驗，郭信良邀請張峻與徐榛蔚參加台南市議會年底的感恩系列活動，包括平安祈福燈會、幸福滿園迎豐年展覽、全台學生儀隊競賽，另配合亮化工程完工，年底台南市議會將推出夜間雷射燈光水舞秀，還有全台最高40米的噴泉。