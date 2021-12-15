網友譽為「全台最美山林燈節」的龍崎光節空山祭，將於25日登場。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲(中)邀請全民走一趟龍崎，探訪由光景藝術打造而成的夢幻祕境。(曹婷婷攝)

龍崎光節空山祭將於25日登場。(曹婷婷攝)

龍崎光節空山祭，將於25日登場，相關裝置藝術相當吸睛。(曹婷婷攝)

台南龍崎光節空山祭被網友譽為「全台最美山林燈節」，將於25日耶誕節登場，策展團隊以「惡地伏流」為主題，邀12組藝術家共創14件大型光景藝術作品，活動首2天為開幕試營運，全民均可免費入場。

龍崎空山祭邁入第3屆，去年締造16萬觀展人次、600萬元票房，今年活動將從12月25日至2022年2月28日展出，今年更首度串聯左鎮化石園區、山上水道博物館、南瀛天文館、虎頭埤風景區推出「博物館聯名票」，希望炒熱山區觀光。

台南市長黃偉哲邀請全民走一趟龍崎，探訪由光景藝術打造而成的夢幻祕境，他說，第3屆龍崎光節空山祭有更多藝術家帶來新作品，隨著展覽愈辦愈好，也讓龍崎這個台南市人口最少的行政區，創造更多驚喜，他也在彩繪樹苗寫下「空山不空、光節發光」，期許龍崎更發光。

今年空山祭邀來12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，也首度呈現科技藝術裝置，策展人陳雋中表示，此次以龍崎惡地及伏流水為靈感發展「惡地伏流」，敘說在變動與不安的時間中等待、蓄積並重新復甦的故事，呼應近2年疫情之下，大環境「在等待中復甦」，於展覽中探討人與自身、與環境間的關係。

龍崎光節空山祭延續去年採售票制，線上購買電子票50元即可看展，今年也進一步結合左鎮化石園區、山上水道博物館、南瀛天文館、虎頭埤風景區等4個館舍及園區策略聯盟，推出「博物館聯名票」，除了藉由空山祭活絡龍崎也能一併帶動山區觀光發展。