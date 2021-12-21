2021四重溪溫泉季系列活動─趣味路跑，明年1月15日歡樂登場，即日起報名至1月5日或額滿截止，參加活動除了贈送運動水袋及平安符外，參加抽獎還有機會得到iphone 13 pro及禮券，名額有限，報名要快！

2021四重溪溫泉季自11月12日點燈後，在網路上引起熱烈討論，獲得廣大的好評，璀璨的燈海也吸引許多遊客到訪，當地的業者表示，自點燈後訂房電話接不停，預約住宿也已經客滿到明年農曆年。

今年除有系列燈飾外，明年1月15日辦理的「趣味路跑」活動也已經開放報名，全程路線單程總長4.6公里，參賽者需穿著特色裝扮，由四重溪溫泉公園出發，沿著四重溪闖關、路跑，途中會經石門古戰場及牡丹社事件紀念公園，造訪具有歷史意義的「歷史文化地景」，不僅趣味更能欣賞清幽美麗的山景及得天獨厚的風景。

屏東縣政府傳播處表示，路跑活動全程免費，參賽報名後還送運動水壺及福安宮平安符1份，參賽者只需穿著特色裝扮並完成沿途所有關卡，還可以參加活動最終抽獎，最大獎有蘋果手機等百份好禮，開放後已經收到踴躍詢問，名額有限，想要報名的民眾要加緊腳步。

想知道活動最新消息，可上「屏東縣政府」官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。