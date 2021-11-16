永大機電（1507）16日召開股東臨時會，會中通過以與株式會社日立製作所股份轉換的方式，在取得主管機關核准並完成股份轉換後，依照雙方股份轉換契約，成為日立100％持股子公司屆時永大將下市。永大表示為維護所有股東權益，多次召開併購特別委員會審慎檢視此議案，也經會計師出具合理性意見書，公開收購條件符合公平性且收購價格合理。

今日股東出席率高達82.35％，會中小股東針對收購股價、收購時程項目踴躍發言，最後表決時，股份轉換案與停止公開發行案均以約97％贊成的比例照案通過。依規定全案將送投審會，待主管機關核准後，正式下市。

永大指出，依照委請的會計師事務所於110年9月3日出具的合理性意見書，永大於評價基準日(110年8月20日)的每股股權價值介於54.2元至65.8元之間，本次公開收購人對永大機電普通股的公開收購價格為每股65.1元，落於前述合理意見書所示的每股股權價值區間，本次公開收購條件尚符公平性。依股臨會決議，日立將支付現金取得永大剩餘流通在外的全部股份。

永大表示，日立從永大成立之初就共同合作，至今已超過半世紀，建立了深厚友誼和合作基礎，正式成為日立的100%子公司，對於永大和日立都是很重要的一步。未來永大能夠活用日立集團在智慧電梯、遠端控制及高速電梯的技術，以及日立集團的雲端數位應用技術，並加強產品及提升電梯遠端維修服務。