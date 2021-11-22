恒指22日開高走低，直接失守25000點。截至收盤，恒指跌0.39％，報24951.34點。國企指數跌0.46％，報8929.78點。紅籌指數跌0.29％，報3841.32點。

新浪財經報導，恒生指數公司宣佈季度檢討結果，將華潤啤酒、新奧能源、京東、網易納入恒生指數，成份股數目將由60只增加至64只，12月6日生效。中國恒大被剔除恒生國企指數，信達生物被納入國企指數。落選股集體大跌，農夫山泉、京東健康大跌6％。

醫藥股跌勢居前，微創醫療跌超7％，啟明醫療、諾輝健康、威高股份跌超6％，京東健康、信達生物、海吉亞醫療、心通醫療跌超5％。

新東方線上大漲逾23％，根據香港聯交所最新權益披露資料顯示，11月17日，新東方集團董事長兼創辦人俞敏洪購入新東方線上142.9萬股，每股均價為6.947港元，涉資993萬港元，持股比例進一步擴大。

港股恒騰網路尾盤大漲27％，一度漲超30％。消息面上，先前中國恒大公告稱，附屬公司同意出售其持有的所有恆騰網路股份，交易完成後，公司將不再持有任何恒騰股份。

海底撈跌勢不止，22日大跌7％，市值險守1000億港元。東方證券分析，海底撈公告關店約300家，進入1～2年調整期，行業其他企業翻台均未回升至2019年水準，整體需求尚待恢復，市場對板塊主要公司經營缺乏信心，建議持續觀察龍頭單店模型改善再布局。