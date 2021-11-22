印度行動支付龍頭Paytm自18日上市後股價連續兩個交易日重挫，市值蒸發77.5億美元，Paytm上市失利讓印度的股票首次公開發行（IPO）市場籠罩陰霾，接下來的大型上市案可能面臨投資人嚴格檢視。

Paytm股價繼18日上市首日暴跌27.4％後，22日再重挫逾12％，降至1362盧比。印度19日為南那克教主誕辰，金融市場休市。

得到「股神」巴菲特、軟銀集團與螞蟻金服投資的Paytm為印度史上最大IPO案，但股價表現卻令人失望，也讓該公司淪為印度IPO史上最大慘案之一。

隨著投資人開始注意新創企業缺乏獲利，和估值過高的問題，Paytm上市慘遭滑鐵盧，接下來的大型上市案可能面臨考驗，包括Paytm的較小型對手MobiKwik，以及連鎖旅館業者OYO等。

班加羅爾投資研究機構Capitalmind執行長施諾伊（Deepak Shenoy）指出，IPO在印度變得相當火熱，市場修正恐讓此類股票首當其衝。

孟買券商Samco Securities創辦人莫蒂（Jimeet Modi）指出，投資人要花3至4個月的時間，才會忘記Paytm的慘案。在此之前，任何超級昂貴的上市案都將面臨考驗。

在此同時，Paytm 21日公布10月商品交易總額年增131％，該數據衡量網站成交金額。施諾伊表示：「Paytm的股價目前遭到重擊，但最新營運數據看起來不錯，而且公司基本面並未改變。」

印度股市2021年氣勢如虹，帶動IPO熱潮。根據會計師事務所安永（EY）數據，2021年頭9個月，印度企業透過IPO在公開市場籌措高達97億美元資本，創下20年來同期最高紀錄。

Paytm的IPO表現與先前其他大相徑庭，印度最大餐飲外送平台Zomato 7月上市首日股價躥揚近70％，時尚平台FSN E-Commerce 11月上市首日股價狂飆80％。