義大利電信(TIM)周日指出，已經收到美國KKR基金提出的108億歐元(約120億美元)收購報價，擬將義大利電信集團私有化。

在KKR出手之前，TIM執行長Luigi Gubitosi在三個月內兩度發布獲利預警，並遭到大股東威望迪(Vivendi)的強烈抨擊。

TIM表示，KKR為其可能的收購設定了每股0.505歐元的指示性報價，較周五的收盤價溢價45.7%。

由銀行家Salvatore Rossi擔任董事長的TIM在周日舉行數小時的會議，但在會後聲明中，沒有表明是否會支持該提議。KKR則指出其收購行動是「善意的」，希望能獲得公司和政府的支援。

義大利財政部說，外資對義大利企業的興趣，是該國的好消息，市場也將評估KKR的計畫。

義大利政府擁有特殊的反收購權，以保護那些被認為具有戰略重要性的公司，能免於受到外國競購的影響。此外，新東家還必須承擔TIM的290億歐元債務。

財政部在聲明中表示，義大利希望TIM電信網絡的任何計畫，都能在充分投資支援下，於義大利全境迅速完成寬頻建設，並且一致於保護就業的目標。