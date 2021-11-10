美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天表示，美國正設定目標，要在2050年前讓航空運輸業達到溫室氣體淨零排放。

路透社報導，隨著航空業面臨環保團體施壓減少碳足跡，增用永續性航空燃料（Sustainable Aviation Fuel SAF），白宮曾於9月表示，計劃於2030年前將航空運輸業碳排量降低20%。

美國總統拜登先前已經訂定時間表，要讓美國在2050年前達到碳中和的目標。

布塔朱吉說：「這樣的計畫顯示，我們可以發展經濟、創造美國高薪就業機會之際，同時與氣候變遷對抗。」

消息來源告訴路透社，在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），布塔朱吉將代表美國加入以英國為首的聯盟集團，並預料將發表「國際航空業氣候雄心宣言」（International Aviation Climate Ambition Declaration）。

根據路透社看到的草案內容，宣言將承認聯合國國際民航組織（ICAO）是因應國際航空業碳排問題的適當機構，並推動國際民航組採取「遠大的長期目標」、支持永續性航空燃料發展。

美國溫室氣體在2050年達到淨零排放的目標，獲得了美國聯邦航空總署（FAA）分析報告的支持。

美國聯邦航空總署表示，除了永續性燃料外，還需要新的飛機科技、提高營運效能並減少機場碳排量。

美國聯邦航空總署說：「讓航空業減碳是極具挑戰性的。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101110