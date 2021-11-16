台灣房仲業龍頭信義房屋歡度40歲生日，16日舉辦「信義企業集團40周年暨台灣地方創生基金會成立」記者會，現場邀請眾多貴賓到場共襄盛舉，一同細數信義房屋40年來ESG(Environmental環境、Social社會、Governance公司治理)永續作為，以實際行動落實企業社會責任的卓越成就，記者會最大亮點即是「信義學」新書發表以及「台灣地方創生基金會」的成立，宣告未來40年將以此基金會啟動台灣創生生態系，以永續循環開創台灣社會更多的可能性，打造永續好生活。

「以人為本」是信義房屋的立業宗旨，而「創新」則是信義房屋40年來能領航業界的核心價值，16日發表的新書「信義學」甫上架即登博客來全館即時榜 第1名，內容完整呈現信義房屋以ESG為核心不斷創新，從1989年領先政府首創不動產說明書，到今日的四大保障皆領先業界甚至超越政府，從服務碳足跡逐年大幅減少，到宣誓2030年達到信義房屋淨零排放；再由「社區一家」協助近三千個社區圓夢，到今日「台灣地方創生基金會」整合技術及資源，協助社區夢想成為國際品牌。

台灣地方創生基金會於16日盛大成立(左起捐助人蔡炅廷、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、信義企業集團創辦人周俊吉、國發會主任秘書張朝能、捐助人蔣光澤)(圖/信義房屋提供)

已成立17年的「社區一家」計畫給予鄉鎮個人或社區新創者有了夢想的起點，而以往一次性的計畫，在「台灣地方創生基金會」成立後，將協助這些夢想家分析創業方向及問題，再透過上中下游各企業相互連結提供資金、技術或財務分析作為新創泉源，讓社區中的個人或團體有機會將夢想實現，將作為擴大，最後再回饋社區。

此想法正是信義企業集團創辦人周俊吉在40周年之際的未來規劃，不只邀請前國發會主委陳美伶擔任董事長主持「台灣地方創生基金會」平台，更主動串連四大公益平台(社區一家、創業者共創平台基金會、產業創生平台、台灣地方創生基金會)，由「台灣地方創生基金會」協助找尋創業痛點，並找到企業的DNA，透過此四大公益平台輔導其技術和服務的創新，建立長久發展的商業模式，藉由不斷的創生再回饋，打造「台灣創生生態系」。

信義企業集團40年來已成為消費者最信賴房仲品牌，從消費者四大保障服務到環境永續零碳計畫，再由「社區一家」到「地方創生」，未來40年將以ESG作為軸心，致力台灣環境永續，整合同仁、客戶及鄰里的共好和諧社會，並期望成為台灣甚至國際企業之公司治理典範，當世界各國正為了整個地球的生態圈集思廣益之際，信義企業集團從自身做起，創造永續好生活。