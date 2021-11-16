股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威投資公司15日公布第3季持股異動，出清美國製藥大廠默沙東（Merck）股份，但建立藥品特許權投資商Royalty Pharma與地板裝修公司Floor & Decor Holdings等新部位，至於兩大持股蘋果與美國銀行則未做調整。

波克夏周一向美國證管會遞交13F文件，揭露Q3持股變動情況。截至第2季結束，波克夏尚持有價值7億美元的920萬股默沙東股權，到了Q3全數砍光。小額投資Organon的150萬股也出清，Organon係從默沙東分拆出來，專門生產女用藥品。

波克夏同時減持另兩家藥廠艾伯維（AbbVie）和必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）的持股。艾伯維砍了610萬股，僅剩2050萬股；必治妥施貴寶出脫430萬股，降為2200萬股。

不過巴菲特並非全然看壞製藥業，Q3建立價值4.75億美元的Royalty Pharma新部位，該公司專門投資藥品特許權，而且仍保留學名藥大廠Teva Pharmaceuticals約4億美元的投資。

巴菲特也新敲進地板零售商Floor & Decor Holdings股份，價值將近1億美元。

Floor & Decor周一盤後股價飆漲7.6％，來到每股139.89美元。Royalty Pharma盤後股價漲5.4％，來到每股41.70美元

波克夏Q2減持雪佛龍（Chevron），Q3又對這家石油巨頭重新投以關愛眼神，增持560萬股達2870萬股，總值29億美元，但仍不及去年底的41億美元持股規模。 波克夏上季除砍了製藥股部位，同時減持威士卡（Visa）、萬事達卡（MasterCard）及美國合眾銀行（U.S. Bancorp）股權。

至於波克夏持股比例最高的兩大持股蘋果與美國銀行，在Q3未做任何調整。

周一波克夏A股收跌0.5％，報429302美元；B股以284.67美元作收。

巴菲特及左右手庫姆斯（Todd Combs）與魏斯勒（Ted Weschler），上季相對較不積極調整持股，今年迄今總計淨賣出持股70億美元。