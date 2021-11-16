合庫金在ESG的國際級評比再有展獲，此次合庫金以多項ISO國際標準認證累積永續韌性，在今年再度拿下2021年BSI英國標準協會的「永續韌性傑出獎」。已連續二年拿下BSI英國標準協會「永續韌性傑出獎」的合庫金，近幾年來因應氣候變遷，積極透過綠色營運、綠色採購與供應商管理落實相關作為，並致力推動綠色金融，創造綠色價值服務，同時也積極遵循各項國際ISO標準加強檢視SDGs落實情形，因此獲得BSI的高度肯定。

對此合庫金也指出，近二年來已陸續完成多項重要的永續國際認證，包括合庫金控2020年已簽署支持氣候變遷財務揭露（TCFD）、2021年進行碳揭露計畫（CDP）倡議，加強提升資訊透明度，並確保面對相關風險時的韌性；此外，2020年合庫金旗下7家子公司已全數通過「ISO14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」及「ISO 14001環境管理系統」認證。

此外，銀行子公司亦取得「ISO 45001職業安全衛生管理系統」認證，承諾將加速完成全據點溫室氣體盤查並取得認證，而在營運方面，合庫積極評估規劃於營運據點建置太陽能板發電，推動再生能源利用，新建自有行舍則以取得綠建築標章為目標，以落實環境永續。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，永續韌性與永續發展是一體兩面，具備韌性的企業，會積極主動進行自我管理，透過強化企業能力來實現永續發展目標，而合庫近年來積極落實SDGs（聯合國永續發展目標）的成績有目共睹，此次受到BSI的肯定而獲頒「永續韌性傑出獎」，令他為合庫感到相當驕傲；雷仲達並指出，深化ESG作為已經是合庫永續經營的DNA，在面對極具挑戰的未來，將持續接軌國際，透過金融影響力推動永續發展。

合庫今年在永續績效表現亦獲國內外多家專業機構肯定，包括首次參加即入選「2021天下永續公民前100強」、卓越銀行評比連續第五年獲頒「最佳企業社會責任獎」，並拿下「最佳創新獎」獎項、榮獲《遠見》CSR企業社會責任獎 -「公益推動組」楷模獎，更連續獲選納入英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」及「臺灣公司治理100指數」成分股等，成績斐然。