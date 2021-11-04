萬和宮信眾子女獎學金，將於11月6日發放。（萬和宮提宮）

台中市萬和宮109學年度信眾子女獎學金，業經核定合計多達1471人，領取646萬1000元，本月6日發放。董事長蕭清杰說，萬和宮信眾子女獎學金，邁入第44年，此次獲獎的同學包括國中324人、高中職246人及大專院校901人；國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元。

蕭清杰說，依據獎學金申請辦法，學年平均國中85分，高中83分及大專院校84分以上得申請此項獎學金，能夠獲得萬和宮獎學金，均為品學兼優。統計分析，本學年度獲獎同學遍及北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東地區及金門、澎湖離島的205所學校（大學86校、高中職54校及國中65校），大致說來，國中及高中以讀台中市學校較多，大專院校則為台北市及台中市的學校佔多數。

就讀台灣大學、明道中學及大業國中的獲獎人數，分別位居大學、高中職及國中部之冠。大學部份，就讀台灣大學多達53人，逢甲大學47人，亞洲大學36人。高中職部份，就讀台中市學校有35所，其中，明道中學38人最多，台中一中19人。國中部份，就讀台中市學校有38所，其中，大業國中32人，萬和國中25人，衛道中學國中部22人。

3名子女以上領取獎學金的家庭，今年多達8戶，其中一戶有4名子女。兩名子女領獎的家庭數。今年獲獎同學，也不乏精通琵琶、大小提琴、鋼琴、柳琴、爵士鼓、吉他等各種樂器，以及舞蹈、武術、圍棋、象棋、書法、繪畫，乃至跆拳道與多項球類，堪稱不僅會念書，而且兼具書詩琴藝。

蕭清杰指出，萬和宫信眾子女獎學金，從66學年度設立，當年上下兩學期合計203人次獲獎，獎學金總數8萬8800元（當時國中每人300元、高中500元、大專院校800元）。受到少子化影響，107學年度減為1389人，108學年度1333人，本（109）學年度略微回升至1471人。