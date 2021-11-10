新任調查局長王俊力人事案，行政院10日傍晚核定，並通知法務部，由於王俊力將調離桃園地檢署檢察長職務，因此法務部因這起人事遷調案，定於11日召集檢察官人事審議委員會，徵詢檢審委員意見。

法務部調查局因陸續傳出毒品與筆錄失竊案，調查局長呂文忠痛定思痛、戮力改革，強調會「負起責任」，法務部決定由桃園地檢署檢察長王俊力接掌調查局。

至於將卸任調查局長的呂文忠，因是以高檢署主任檢察官調派調查局辦理局長事務，預料將歸建高檢署。

呂文忠因是以「調派調查局辦事」名義，接任調查局長，他在調查局「辦事」時間已近3年2月，加上他早在1994年間曾經調法務部政風司「辦事」2年10月，依規定，檢察官調其他單位「辦事」時限為6年，因此呂文忠因調「辦事」6年時限期滿，也是他必須去職的原因之一。

王俊力59歲，政戰學校法律系畢業，政大法律所碩士，司法官學院29期結業。當年以中校軍法官通過司法官特考，是少數受過軍方訓練的檢察長，司法官結訓後還一度回到國防部服務，比同期同學要晚分發。

王曾任高雄地檢署襄閱，歷任連江、澎湖、橋頭等地檢察長，2018年接任法務部檢察司長，去年獲派出任桃檢檢察長。

桃檢案件量高居全國第二多，且年輕檢察官居多，流動率大，積案問題嚴重，因此王上任後，就積極向高檢署反映爭取檢察官員額，透過獎勵與協同辦案提高效率，另強化立案審查中心，降低收案量；並與桃市府簽約合辦興建檢察官職務宿舍，留住檢察官。軍方背景以及優異的指揮辦案能力，讓他成為接掌調查局的「黑馬」。