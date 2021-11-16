據衛福部統計，近5年兒少輕生通報人次激增3.7倍，2018年起，憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病，更躍升兒少輕生原因首位，據家扶基金會今天公布的「兒少心情問卷」調查發現，近2年兒少一周半數時間處在負面情緒中，其中負面情緒來源最多就是「課業與生涯」，家扶基金會建議建立校園定期心理健檢機制。

家扶社工處主任蔡文瑾說，有76.8％的孩子負面情緒來源來自「課業與生涯」、54.4％來自「人際關係」，其中也有孩子會用如「自殘」等方式紓發心情。

新北市兒少諮詢代表聞英佐表示，學生現今要面臨多元的升學管道，時常會感到徬徨或不知如何選擇，因此有時候需要心理諮商，此時就要透過輔導室協助解決情緒困擾，但有時走進輔導室去會被其他人貼上標籤，因此應要讓每個人知道輔導室的用途，更要嫁接後續三級輔導等機制。

調查發現，有近7成的孩子對兒少憂鬱症不了解，雖然約有半數兒少心情不好或憂鬱時會跟同學朋友或家長傾訴，但49.8％的兒少不會向專業管道求助，家扶基金會認為，這可能導致有憂鬱傾向的孩子無法及時獲得必要協助，呼籲應建立校園定期心理健檢機制，對於針對需要協助的兒少主動追蹤、適時關懷。

諮商心理師全聯會常務理事胡延薇建議，應審視學生輔導法，透過心理定期檢查，並加強兒少身心醫療自主權，她也提及，部分家長因為擔心孩子被貼標籤、汙名化等原因，就算孩子出現自殘等行為，因而不願讓孩子就醫，呼籲應修法讓老師在醫療資源轉介上更順暢、有效幫助孩子。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980